Jan Vertonghen fez a antevisão da receção ao Ajax, para a Liga dos Campeões, e salientou o seu conhecimento sobre a equipa neerlandesa, que representou durante nove épocas e onde se estreou como profissional de futebol.

«Conheço bem a equipa do Ajax. Vejo os jogos deles todos os fins-de-semana», começou por dizer o internacional belga na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde no centro de estágios do Seixal.

Sobre a forma de travar o ataque temível do Ajax, o defesa-central de 34 anos salientou a sua confiança na equipa do Benfica: «Os últimos jogos não têm corrido bem, mas já fizemos grandes jogos na Liga dos Campeões. Tenho confiança na equipa e em fazermos um grande jogo amanhã.»

Vertonghen recordou que quando representava o Tottenham já eliminou o Ajax das competições europeias: «Vamos tentar fazer a mesma coisa. Temos uma equipa com qualidade defensiva, mas podemos atacar também.»

Um jogo que pode marcar a temporada do Benfica, para o bem ou para o mal. «É uma grande oportunidade para nos mostrarmos na Liga dos Campeões outra vez, mas temos muitos jogos na Liga. É importante encarar cada jogo para ganhar. Nunca fui para um jogo com o Benfica para não ganhar. O mesmo vai acontecer amanhã, queremos vencer, como sempre, seja na Liga ou na Liga dos Campeões», destacou ainda.

O Benfica recebe o Ajax esta quarta-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.