O Benfica anunciou esta sexta-feira que a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões vai jogar-se no dia 2 de agosto, terça-feira, a partir das 20h00.

Essa partida será jogada com os encarnados na condição de visitados, no Estádio da Luz, independentemente do adversário.

Refira-se que o sorteio ditou que o Benfica defrontasse na terceira pré-eliminatória da Champions o vencedor do duelo entre o Midtjylland, da Dinamarca, e o AEK Larnaca, do Chipre.

Na primeira mão dessa eliminatória, registou-se um empate a uma bola, em território dinamarquês.