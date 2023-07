O AZ Alkmaar anunciou este sábado a contratação de Tiago Dantas, por empréstimo do Benfica, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

Em comunicado, o emblema neerlandês informa que a cedência do médio de 22 anos é válida por um ano, e contempla uma opção de compra. Dantas, refira-se, termina contrato com o Benfica precisamente no verão de 2024.

Este, refira-se, é o quarto empréstimo consecutivo do internacional sub-21 português, depois de Bayern Munique, Tondela e PAOK.

O jovem ainda integrou a pré-temporada das águias, às ordens de Roger Schmidt, mas segue agora para o futebol neerlandês, mais concretamente para o AZ, que também está a negociar a contratação de Alexandre Penetra.