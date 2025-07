O médio colombiano Richard Ríos é reforço do Benfica, confirmaram os encarnados, ao final da noite desta terça-feira.

O jogador internacional pela Colômbia, de 25 anos, assinou contrato até 2030, isto é, por cinco temporadas, chegando ao futebol europeu depois de ter representado o Palmeiras, do Brasil, que tem como treinador o português Abel Ferreira.

«Richard Ríos, médio de 25 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Assinou com o clube um contrato válido até 2030, transferindo-se do Palmeiras para a Luz», refere o Benfica, em comunicado.

A SAD dos encarnados bate um novo recorde em contratações, com Richard Ríos a custar 27 milhões de euros, superando os 25 milhões de euros da contratação do médio turco Orkün Kökcü, recrutado ao Feyenoord em 2023. O top 3 benfiquista completa-se com o avançado uruguaio Darwin Núñez, atualmente no Liverpool, que foi contratado por 24 milhões de euros fixos aos espanhóis do Almería

Ríos fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. A SAD encarnada já comunicou o negócio à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Palmeiras para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Richard Ríos, por um montante de € 27.000.000 (vinte sete milhões de euros). A Benfica SAD será responsável por uma parcela do mecanismo de solidariedade a clubes que participaram na formação do jogador, a qual se estima num montante adicional de, aproximadamente, € 419.000 (quatrocentos e dezanove milhares de euros). Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2030, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros)», refere a SAD do Benfica, em comunicado à CMVM.

Com um passado ligado ao futsal na Colômbia, Richard Ríos chegou ao Flamengo para os sub-20 em 2019 e subiu depois à equipa principal. Em 2021 passou pelo Mazatlán (México) e voltou ao Brasil para jogar no Guarani e, depois, no Palmeiras, onde explodiu a nível competitivo e de regularidade, chegando à seleção colombiana.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências