Benfica e Bruno Lage com acordo para a rescisão de contrato
Treinador aceita cláusula de confidencialidade e equipa técnica vai receber a totalidade do contrato
Sérgio Pereira
Editor-chefe
- @sergiolpereira
Bruno Andrade
Comentador
- @@maisfutebol
Bruno Lage alcançou acordo para rescindir com o Benfica. Conforme avançado pela imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o treinador vai receber até ao final deste mês e aceitou a cláusula de confidencialidade.
Esta cláusula, porém, não o impede de falar sobre o tempo que passou no Benfica, caso contrário seria inconstitucional: apenas o impede de dizer coisas que atinjam o bom nome do Benfica.
Para ficar livre no mercado, Bruno Lage vai receber o ordenado de setembro e o prémio por alcançar a fase de liga da Liga dos Campeões. Desta forma, o ex-técnico abdicou da totalidade do acordo que tinha até junho de 2026, conforme havia revelado antes de ser demitido.
De resto, a equipa técnica também rescindiu, mas vai receber a totalidade do contrato. Era, inclusive, uma das principais condições para o acerto do acordo.
No segundo ciclo ao leme do Benfica, Bruno Lage, de 49 anos, conseguiu 45 vitórias em 66 jogos, conquistando Taça da Liga e Supertaça. Depois de suceder a Roger Schmidt há um ano, o setubalense viu interrompido o percurso há uma semana, na sequência da derrota caseira ante o Qarabag.
Ao fim de 142 jogos pelas águias, Bruno Lage conquistou Liga, Taça da Liga e Supertaça. Pelo meio, orientou Wolves e Botafogo, entre 2021 e 2023.