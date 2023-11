O Benfica informou esta quarta-feira de que não terá adeptos no próximo jogo fora na Liga dos Campeões, no encontro frente ao Salzburgo.

Este castigo da UEFA, informam as águias, «tem por base os incidentes verificados no último jogo diante da Real Sociedad, em San Sebastián». Nessa partida, alguns adeptos do clube encarnados atiraram engenhos pirotécnicos para uma bancada com apoiantes do emblema basco.

Na nota, o Benfica diz que «assunto será agora analisado internamente, pelo que não será feito mais nenhum comentário público».

Recorde-se que este será o segundo jogo fora nesta edição da Champions League em que os adeptos do clube da Luz não poderá ter adeptos. O mesmo já aconteceu em Milão, ante o Inter, também devido a comportamento incorreto do público encarnado, ainda na época passada.

O COMUNICADO DO BENFICA:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que foi notificado pela UEFA de que está impedido de ter adeptos no próximo jogo fora na Liga dos Campeões, diante do Salzburgo.

A decisão da UEFA tem por base os incidentes verificados no último jogo diante da Real Sociedad, em San Sebastián.

O assunto será agora analisado internamente, pelo que não será feito mais nenhum comentário público.»