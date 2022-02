Adeptos do Ajax provocaram alguma confusão na Baixa de Lisboa, nesta terça-feira à noite.

As imagens captadas pela reportagem da TVI/CNN Portugal mostram a Polícia de Segurança Pública a intervir para controlar a situação.

A PSP também passou revista aos adeptos e uma pessoa necessitou de assistência médica, de acordo com as autoridades. A polícia explicou ainda que o grupo foi monitorizado desde a chegada à capital portuguesa e que interveio após uma altercação dos adeptos com cidadãos locais.

O Ajax defronta nesta quarta-feira o Benfica, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2021/22.