O CNID repudiou as «declarações inaceitáveis, de qualquer ponto de vista», do treinador do Benfica, Bruno Lage, após a derrota com o Santa Clara, na terça-feira.

O presidente da Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) assinou um comunicado em reação às palavras do técnico setubalense, quando este foi questionado sobre se, perante os resultados da equipa, punha o lugar à disposição.

«O treinador Bruno Lage teve ontem [na terça-feira] declarações inaceitáveis, de qualquer ponto de vista […]. Não foi uma opinião, foi uma acusação que tem de ser repudiada», lê-se na nota assinada por Manuel Queiroz e que a Lusa transcreve.

«Foi uma acusação inaceitável e completamente desajustada», que «causou uma enorme indignação na classe». O comunicado recorda até o «homem correto e sensato que Bruno Lage tem sido, respeitador e educado», em contraste com as declarações proferidas.

«Os jornalistas que lhe fizeram as perguntas são os mesmos que, na época passada, acompanharam os seus grandes resultados e as suas excelentes conferências de imprensa», realçou o CNID, que espera que Lage «rapidamente se retrate».

O comunicado termina depois: «São declarações debaixo de pressão, mas que têm que ser reprovadas da forma mais veemente. Não só porque, se houvesse algum fundo de verdade, teria que ser dito quem e quando beneficiou de viagens e almoços para promover alguém, mas também porque então se poderia ficar com dúvidas se foi por outras razões que na época passada Bruno Lage ganhou tantos prémios. Ser Jornalista é muitas vezes ser incómodo, é da natureza da profissão. Lamenta-se que Bruno Lage tenha caído, como tantos antes dele, de resto, na desculpa fácil e errada, até no interesse do treinador. Porque tem uma carreira pela frente, tem muito valor e ele próprio quer continuar a ter muitos jornalistas nas suas conferências de Imprensa. E se a tradição em Portugal é termos alguma compreensão por estas falhas, nem sempre será assim. Por isso, espera-se que Bruno Lage rapidamente se retrate. Mas depois de termos dado 20 horas para um singelo pedido de desculpas, só podemos dizer que é pena que não o tenha feito e com a expressão de uma enorme desilusão da parte dos Jornalistas.»