É oficial: o Benfica atingiu, na tarde desta quarta-feira, os 400 mil sócios, confirmou o clube encarnado, numa nota oficial através do seu sítio.

«O Sport Lisboa e Benfica informa que o cartão de sócio número 400 000 foi emitido hoje, dia 26 de fevereiro, por volta das 18h30», refere o Benfica, em comunicado.

O sócio 400 mil é Cristina Gomes Loureiro, de 20 anos. Cristina é residente na freguesia de Carrazedo, concelho de Amares, no distrito de Braga, segundo informa o Benfica.

Completa-se assim a perspetiva do presidente do Benfica, Rui Costa, que no passado sábado afirmou que, por ocasião do 121.º aniversário do Benfica, o clube iria atingir esta marca. O Benfica cumpre 121 anos na próxima sexta-feira, 28 de fevereiro.

«A obrigatória renumeração prevista nos Estatutos foi efetuada em 2015 e a próxima está aprazada para 2026», conclui o Benfica.