O Benfica anunciou nesta sexta-feira que cinco sócios do clube foram expulsos na sequência do inquérito interno instaurado por atos de racismo promovidos por adeptos no Estádio da Luz, durante a receção ao Real Madrid.

Foram filmados vários adeptos a imitarem gestos de macacos na direção de Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid que esteve no centro da polémica após acusar Gianluca Prestianni de ter-lhe chamado «macaco» em espanhol. Algo que motivou uma investigação da UEFA.

Em comunicado, o Benfica diz que estes comportamentos são «incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube».

«O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade», completam.

Os gestos foram criticados abertamente por várias personagens do mundo do futebol, como Rio Ferdinand ou Thibaut Courtois: «Assisti a vídeos de adeptos do Benfica e é deplorável ver isso num estádio. Os gestos são lamentáveis», disse o guardião.

Leia o comunicado na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos Red Pass após a instauração de processos disciplinares cujos trâmites poderão conduzir à aplicação da sanção máxima prevista nos Estatutos: a expulsão.

A abertura destes processos disciplinares resulta do inquérito interno desencadeado na sequência do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, realizado no passado dia 17 de fevereiro, e da adoção de comportamentos inadequados na bancada, de natureza racista, incompatíveis com os valores e princípios que regem o Clube.

O Sport Lisboa e Benfica reafirma que não tolera qualquer forma de discriminação ou racismo e continuará a agir com firmeza sempre que estejam em causa comportamentos que atentem contra os valores do Clube, do desporto e da sociedade.»