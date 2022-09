O futebolista Henrique Araújo foi suspenso um jogo e multado em 535,50 euros, por declarações a visar agentes de arbitragem, confirmou esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa estão «declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou sob o enfoque do comportamento incorreto violador de deveres gerais», nomeadamente as palavras do avançado do Benfica na flash-interview no pós-jogo da equipa B ante o Rio Ave, em Vila do Conde, a 17 de abril último, ganho pela equipa da casa por 2-1, a contar para a 30.ª jornada da II Liga 2021/22.

Associado ao mesmo tema, o diretor-desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, foi multado em 1.020 euros, por declarações após a vitória da equipa principal do Benfica ante o Sporting, por 2-0, horas depois do Rio Ave-Benfica B e das palavras de Henrique Araújo.

O Benfica também recebeu uma multa pesada, de 64.770 euros, «pela prática de duas infracções disciplinares» relacionadas com o artigo 127.º do Regulamento Disciplinar da Liga (o de inobservância de outros deveres) e por «quatro infracções disciplinares», associadas ao artigo 112.º do mesmo regulamento, sobre «lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros».

Estas são as decisões comunicadas pelo CD da FPF quanto a cinco processos disciplinares que estavam em curso, associados ao Benfica.