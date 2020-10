Bernardo Silva veio a público dizer que o Benfica precisa de uma mudança, em vésperas de eleições no clube, e Luís Filipe Vieira diz-se magoado com a postura do antigo jogador encarnado.



«Continuarei a apoiá-lo onde ele estiver porque é benfiquista. Agora, há uma coisa: ele não sabe o que é agora a realidade do Benfica, se não não tinha escrito o que escreveu porque é bastante injusto e estou bastante magoado», disse o presidente do Benfica, à Rádio Renascença.



Luís Filipe Vieira recorda que o atual jogador do Manchester City já agradeceu «profundamente» pelo que o dirigente fez por ele. «Vou guardar este artigo para ele me clarificar pessoalmente o que escreveu», concluiu o líder encarnado.



Após o jogo frente ao Belenenses, Jorge Jesus fez questão de defender o presidente do Benfica e criticar a postura de Bernardo Silva.