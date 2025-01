O presidente do Benfica, Rui Costa, atirou para quarta-feira, para depois do jogo com a Juventus, quaisquer esclarecimentos em torno da atualidade nos encarnados, dias depois das palavras que vieram a público do treinador Bruno Lage, num áudio, em conversa com adeptos, na sequência da derrota por 3-1 ante o Casa Pia, no sábado.

«Apenas uma mensagem de muita confiança e esperança para o jogo [ndr: com a Juventus], percebo sei que têm perguntas, mas vão-me respeitar, hoje e amanhã o foco é unicamente o jogo que temos. Confiança para o jogo de amanhã, um jogo de grande responsabilidade, ao qual iremos estar com certeza ao nível que todos esperamos», afirmou Rui Costa, em declarações aos jornalistas, à partida para Turim, ao início da tarde desta terça-feira, no Aeroporto Humberto Delgado.

«Depois do jogo, irei esclarecer o que houver para esclarecer, irei responder a todas as vossas perguntas. O dia de hoje e o dia de amanhã, unicamente foco para este jogo. Muita confiança da parte de toda a gente, da parte dos jogadores, equipa técnica, presidente. Espero e acredito que da parte dos adeptos, é um jogo de grande responsabilidade para nós, iremos fazer tudo para continuar em prova, é o que queremos. Depois do jogo, aconteça o que acontecer, estou convencidíssimo que irá acontecer o que todos esperamos, que é passar à fase seguinte. Depois do jogo irei esclarecer tudo o que tiverem para perguntar e aos adeptos também», concluiu o presidente do Benfica.

No domingo, menos de 24 horas após a derrota em Rio Maior, Bruno Lage falou numa conferência de imprensa, para explicar o áudio que veio a público. Um momento em que apenas o treinador falou, com o presidente Rui Costa, o diretor desportivo Rui Pedro Braz e o diretor geral para o futebol Lourenço Coelho sentados na primeira fila.

O Benfica defronta a Juventus em Turim, na 8.ª e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, a partir das 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.