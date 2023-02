A SAD do Benfica enviou nesta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários o Relatório e Contas do primeiro semestre da temporada 2022/23, onde se destaca um prejuízo de 13,3 milhões de euros.

Os encarnados realçam que «a alienação dos direitos do jogador Enzo Fernández apenas terá impacto no resultado do 2.º semestre, dado que a transferência se realizou em janeiro de 2023».

Os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) atingem os 111,6 milhões de euros, enquanto os rendimentos totais ascendem a 127,3 milhões de euros.

O ativo atual corresponde a um valor de 494,6 milhões de euros, ao passo que o passivo apresenta um valor de 398,9 milhões de euros.

«O capital próprio corresponde a um valor de 95,7 milhões de euros, o que representa a um decréscimo de 12,2% face a 30 de junho de 2022, sendo esta variação justificada pelo resultado líquido negativo do semestre», conclui a SAD do Benfica.