Rui Vitória está de volta às redes sociais e recordou nesta quarta-feira a aposta em Renato Sanches na equipa principal do Benfica. O treinador lançou o jovem médio, então com 18 anos, na temporada 2015/16, promovendo a sua estreia num Tondela-Benfica (0-4).



«Há sensações inexplicáveis no futebol. Dar a mão ao talento jovem é uma delas», escreveu Rui Vitória.



Renato Sanches, atualmente no Lille, respondeu à mensagem do treinador nas redes sociais. «Obrigado pela sua confiança enquanto estivemos na mesma equipa, mister . Um forte abraço», atirou o médio.