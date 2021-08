O Sporting, vice-campeão nacional de futebol feminino, conquistou hoje a Supertaça, pela segunda vez no seu historial, ao vencer o campeão Benfica, por 2-0, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

A espanhola Brenda Pérez, aos 51 minutos, e a suplente Joana Marchão, aos 85, marcaram os golos das leoas, segundas classificadas do campeonato de 2020/21, reeditando o êxito alcançado em 2016/17.

O Sporting é o único clube que ergueu duas vezes o troféu, cuja anterior edição não foi disputada na sequência do cancelamento de campeonato e Taça de Portugal em 2019/20 devido à pandemia de covid-19, destacando-se de Benfica, Sporting de Braga, Valadares Gaia e Futebol Benfica, que contam uma conquista cada.