David Neres é o mais recente nome a constar no boletim clínico do Benfica, segundo informaram as águias este domingo.

O extremo brasileiro tem uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo, e junta-se ao lote de jogadores indisponíveis para Roger Schmidt, do qual já faziam parte Alexander Bah, Kökcü e Musa.

De resto, o lateral-direito dinamarquês tem um «edema ósseo do segundo metatarsiano do pé esquerdo», ao passo que o médio turco tem uma «fascite plantar do pé direito».

Musa, por sua vez, continua a contas com uma «amigdalite bacteriana».