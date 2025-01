Jaime Antunes demitiu-se do cargo de vice-presidente do Benfica. De acordo com a CNN Portugal, foi enviada uma carta à direção das águias no princípio desta semana.

Na base desta decisão está o desacordo com a gestão do futebol e da política desportiva, além da postura de alguns membros da direção no processo de revisão dos estatutos, ainda por concluir.

Jaime Antunes, ainda que contestado na Assembleia-Geral, é um elemento com voz ativa no mundo encarnado. Em todo o caso, esta saída contrasta com os argumentos apresentados por Rui Costa na noite de quarta-feira, depois da vitória em Turim, sobre a Juventus.

Em ano de eleições, o presidente do Benfica perde um elemento importante da estrutura.

Além de vice-presidente, Jaime Antunes ocupa ainda o cargo de administrador-executivo da SAD.

A decisão de Jaime Antunes trata-se de um ato isolado, meses depois das saídas de Fernando Seara – em plena Assembleia-Geral – e de Luís Mendes, o «homem forte» no capítulo das finanças. De sublinhar que a carta de demissão em nada está relacionado com a conversa entre Bruno Lage e os adeptos.

Apesar desta informação, falta o Benfica comunicar a saída de Jaime Antunes à CMVM.

[artigo atualizado]