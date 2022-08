Julian Draxler chegou nesta quarta-feira a Lisboa e já está a realizar os indispensáveis exames médicos para assinar contrato com o Benfica, por empréstimo do Paris Saint-Germain.

O campeão do Mundo pela Alemanha (2014) estava desde janeiro de 2017 no PSG, mas não entrava nos planos do técnico Christophe Galtier.

O Paris Saint-Germain mostrou-se disposto a abrir mão do jogador de 28 anos, vinculado ao clube até 2024, e o Benfica prepara-se para garantir a unidade ofensiva pretendida por Roger Schmidt.

De acordo com as informações recolhidas, o acordo entre as partes já está fechado e deverá ser anunciado nas próximas horas.

Draxler não joga desde março de 2022 (24 jogos na temporada passada) devido a lesão. O alemão lesionou-se no menisco externo do joelho direito e foi sujeito a uma intervenção cirúrgica.