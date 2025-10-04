O Benfica e o ABC foram, este sábado, afastados das competições europeias de andebol feminino, na fase preliminar da Liga Europeia e da Taça Europeia, respetivamente.

O Benfica caiu na Liga Europeia ao perder em casa com as suecas do IK Sävehof por 27-29, na segunda mão da segunda ronda de qualificação. Após a derrota por um golo na Suécia (29-28), as águias procuravam inverter a eliminatória.

Apesar de ter sido o Benfica a inaugurar o marcador, conseguindo estabelecer uma vantagem de quatro golos (4-0), as nórdicas deram a volta ainda antes do intervalo (15-16) e asseguraram a liderança até ao final.

Por sua vez, o ABC foi eliminado da Taça Europeia ao perder em Braga por 23-22 com as neerlandesas do Westfriestland, na sequência da derrota por 28-26 na primeira mão. Apesar de a equipa bracarense ter liderado ao intervalo (10-6) e de ter mostrado resistência na segunda parte, as neerlandesas impuseram-se na fase final, garantindo a vitória e a passagem à terceira ronda de qualificação da prova.