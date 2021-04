A Liga anunciou esta quarta-feira que Helton Leite foi eleito o melhor guarda-redes do mês de março. O titular da baliza do Benfica, que atirou para o banco de suplentes o grego Vlachodimos, habitual dono da posição número um nas dus últimas temporadas, foi o guarda-redes mais votado pelos treinadores do dezoito clubes da Liga.

Hélton Leite recolheu 31 por cento dos votos e bateu Adán, do Sporting, que teve 25 por cento dos votos, e Kritciuk, do Belenenses, que teve 10 por cento. Recorde-se que Adán tinha vencido nos dois últimos meses.