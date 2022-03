Em entrevista ao portal inglês The Athletic, Adel Taarabt recordou a passagem pela Premier League e pelo Championship, tendo mostrado arrependimento pela vida que levou em Inglaterra, sobretudo na noite de Londres.

«Sem parar, uma loucura», começou por descrever o internacional marroquino.

«Em Inglaterra, é difícil para quem chega. Contratam-te e depois deixam-te sozinho. Quando olho aqui para a academia do Benfica, com 13 ou 14 anos, estão a pensar como verdadeiros atletas. Eu, quando cheguei na Inglaterra, treinava uma ou duas horas, e depois ficava sozinho. Não tinha as pessoas ao meu redor para me dizer isto ou aquilo», admitiu.

O médio do Benfica reconheceu que encontrou na Luz «uma mentalidade diferente».

«A única coisa que te pedem na Inglaterra é que te apresentes em campo, e eu vim com essa mentalidade. Quando vim para cá pensava que seria a mesma coisa e achei difícil porque não era o caso», assumiu.

Depois de um início conturbado e dois empréstimos ao Génova, eis que, em 2018/19, soma os primeiros minutos pela equipa principal das águias.

«Fiquei mais tranquilo. Comecei a pensar no que poderia fazer melhor, mudei a minha vida. Dei mais tempo para a minha família. Tornei-me totalmente profissional. Mudei a forma de comer, mudei a forma de dormir. Sinto-me melhor, mais em forma, com a intensidade do treino que temos. Vou ao ginásio todas as manhãs antes do treino», revelou.

«Agora acredito mais no que as pessoas me costumavam dizer. Quando eu era mais jovem, não lhes dava tempo, pensava que estava sempre certo. Eu simplesmente adorava jogar futebol, não acreditava no resto. Mas agora eu sei que essas coisas ajudam-te a fazer a diferença. Ser saudável, dormir bem, todas essas coisas. Mas quando tens 20 anos, não sentes isso.»

Taarabt assumiu ainda que começou a rodear-se das pessoas certas. «Quando jogas, estás no topo, todos são teus amigos. Quando estás em baixo, vês os verdadeiros. Agora eu tenho três ou quatro amigos, e é isso. A minha vida é clara e é boa.»

A chegada de Bruno Lage ao comando do Benfica revelou-se uma mudança significativa para Taarabt.

«Ele disse-me que não entendia como é que eu estava nessa situação. Quando ele chegou, não nos conhecíamos, mas eu estava a treinar muito bem e ele estava feliz», disse, antes de explicar como começou a jogar mais recuado no terreno.

«É uma zona diferente, onde não podes arriscar tanto. Em Inglaterra eu era livre e a única coisa que me pediam era para criar. Agora trabalho dos dois lados, tento criar e defender também. Tenho que ser muito disciplinado. Não chego perto da área, sou mais o homem do penúltimo passe. É mais sobre fazer a equipa jogar.»

O médio marroquino assumiu ainda que, depois do primeiro ano com Lage, se quis «comprometer» com os encarnados, ao assinar um novo contrato com uma redução salarial. «Senti que o clube era incrível. Sempre me apoiaram, com tudo. Era a coisa certa a fazer.»

Ao olhar para trás, Taarabt diz-se satisfeito com o seu percurso futebolístico.

«Algumas pessoas comentam que eu poderia ter sido um dos melhores jogadores, mas não penso assim. Porque eu aproveitei o meu tempo, quando eu tinha 18, 19, 20. Aos 18 eu já estava no Tottenham, no QPR tive grandes momentos, joguei no Milan que é um grande clube, e joguei a Champions League com eles. Joguei com alguns vencedores da Bola de Ouro, joguei com Luka Modric, joguei com Kaká. Ok, talvez pudesse ter sido melhor, mas ainda estou muito orgulhoso da carreira que tive», rematou.