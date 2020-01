De proscrito a presença assídua entre as opções de Bruno Lage no Benfica.

Em 2019/20, Adel Taarabt soma já 22 jogos oficiais de águia ao peito, 16 deles como titular.

Durante uma visita ao Hospital da Luz, onde esteve juntamente com Franco Cervi, o médio marroquino assumiu estar a atravessar um bom momento. «Estou feliz, muito feliz. Não gosto de falar muito do passado. Estou focado nesta época, estou bem e espero continuar assim», referiu em declarações aos jornalistas.

Taarabt falou ainda sobre a recente chegada de Julian Weigl ao plantel, situação que fez com que a luta por um lugar no meio-campo dos encarnados se tornasse ainda mais acesa. «Como é que eu me sinto em relação a isso? Bem, porque estamos a falar do Benfica, um grande clube e com competição. Estamos felizes por ele estar connosco», disse, abordando depois a posição em que tem alinhado na equipa.

«A minha posição favorita era número dez, mas com este treinador o Benfica joga em 4x4x2. É diferente, mas estou aqui e sempre que o treinador precisar de mim estou cá para dar 100 por cento», frisou.

Adel Taarabt relativizou a vantagem de sete pontos no campeonato para o FC Porto. Apontou baterias para o próximo jogo (domingo diante do Paços de Ferreira) e foi prudente a abordar as ambições na Liga Europa. «Sei que é um pouco chato dizer isto, mas vamos jogo a jogo. Teremos um mês de fevereiro muito ocupado», concluiu.