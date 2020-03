Tal como o restante plantel do Benfica, Adel Taarabt está em isolamento.

Num vídeo partilhado pelo clube da Luz nas redes sociais, o médio marroquino mostrou como têm sido os seus dias.

As horas a que acorda, o que come, os treinos individuais e até o peso (são 80 quilos): veja tudo no vídeo.