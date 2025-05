O Benfica anunciou, na manhã desta quinta-feira, que esgotou os bilhetes para a deslocação a Braga, para o jogo da última jornada da Liga.

Os adeptos dos encarnados vão, assim, encher a zona destinada aos adeptos visitantes na bancada Nascente Superior, no jogo da 34.ª jornada, agendado para as 18 horas de sábado. Os ingressos foram esgotados pelos sócios, não tendo chegado à fase de abertura a todos os adeptos e simpatizantes, sendo que tinham o custo entre 15 e 20 euros.

A equipa treinada por Bruno Lage, segunda classificada com 79 pontos, tem de fazer um melhor resultado em Braga, do que o Sporting (líder da Liga, também com 79 pontos) na receção ao Vitória.

Para o jogo em Braga, tal como já noticiado pelo Maisfutebol esta quinta-feira, o médio Fredrik Aursnes é baixa por lesão.

