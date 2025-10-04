Benfica
VÍDEO: loucura na saída do autocarro do Benfica para o Porto
Adeptos encarnados estiveram presentes na saída da comitiva para o clássico
O Benfica já saiu em deslocação à Invicta para o clássico diante do FC Porto. Na saída do autocarro, alguns adeptos encarnados fizeram questão de marcar presença, criando um ambiente fervoroso.
O vídeo foi divulgado pela página do instagram do «Terceiro Anel», um restaurante situado no Estádio da Luz, em que é possível ouvir cânticos e ver algumas tochas.
O FC Porto-Benfica joga-se este domingo, dia 5 de outubro, com o apito inicial agendado para as 21h15 no Estádio do Dragão. Uma partida que pode acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.
Ora veja o vídeo:
