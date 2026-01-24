Benfica: 200 adeptos entram no Seixal para pedir explicações à direção
Grupo numeroso juntou-se no centro de estágios dos encarnados na manhã deste sábado
Cerca de duas centenas de adeptos do Benfica entraram no centro de estágios do Seixal, na manhã deste sábado, para pedir explicações à direção e à equipa do Benfica.
Estes elementos, ligados às claques do Benfica, juntaram-se por volta das 11 horas da manhã junto aos portões do complexo desportivo, tendo sido autorizados a entrar pelos responsáveis do Benfica. Esta iniciativa terá sido concertada desde a derrota frente ao Sp. Braga, nas meias-finais da Taça da Liga.
A PSP reforçou o policiamento, mantendo a vigilância no local, tendo tudo decorrido até ao momento sem qualquer incidente.
Segundo se sabe até ao momento, um grupo mais restrito de adeptos, em representação dos restantes, reuniu com o diretor Simão Sabrosa, com o técnico José Mourinho e com Otamendi, capitão de equipa, pedindo explicações na sequência dos maus resultados que comprometem os objetivos da temporada.
Com a derrota com a Juventus na última quarta-feira, em Turim, o Benfica hipotecou praticamente as hipóteses de qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões. A formação comandada por José Mourinho tem ainda 10 pontos de desvantagem no campeonato para o líder FC Porto, além de ter sido afastada da Taça de Portugal e da Taça da Liga neste mês de janeiro.
De referir que, por volta das 13h30, os adeptos começaram a sair do centro de estágios do Seixal, sem que qualquer incidente tivesse sido registado.