Cerca de duas centenas de adeptos do Benfica entraram no centro de estágios do Seixal, na manhã deste sábado, para pedir explicações à direção e à equipa do Benfica.

Estes elementos, ligados às claques do Benfica, juntaram-se por volta das 11 horas da manhã junto aos portões do complexo desportivo, tendo sido autorizados a entrar pelos responsáveis do Benfica. Esta iniciativa terá sido concertada desde a derrota frente ao Sp. Braga, nas meias-finais da Taça da Liga.

A PSP reforçou o policiamento, mantendo a vigilância no local, tendo tudo decorrido até ao momento sem qualquer incidente.

Segundo se sabe até ao momento, um grupo mais restrito de adeptos, em representação dos restantes, reuniu com o diretor Simão Sabrosa, com o técnico José Mourinho e com Otamendi, capitão de equipa, pedindo explicações na sequência dos maus resultados que comprometem os objetivos da temporada.

Com a derrota com a Juventus na última quarta-feira, em Turim, o Benfica hipotecou praticamente as hipóteses de qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões. A formação comandada por José Mourinho tem ainda 10 pontos de desvantagem no campeonato para o líder FC Porto, além de ter sido afastada da Taça de Portugal e da Taça da Liga neste mês de janeiro.

De referir que, por volta das 13h30, os adeptos começaram a sair do centro de estágios do Seixal, sem que qualquer incidente tivesse sido registado.