O Benfica-Estoril esteve interrompido entre os 35 e os 37 minutos, depois de adeptos dos encarnados terem atirado tochas para o relvado.

O grupo de adeptos começou por cantar «Benfica é nosso e há-de ser» ao mesmo tempo que rebentou petardos e lançavam tochas. Os restantes adeptos na Luz assobiaram.

De seguida, foi exibida uma faixa onde se lia «Ninguém está acima do Benfica, Roger» e ainda «Obrigado, adeus», esta última em alemão (Danke, Tschüss).

Tarja exibida no Estádio da Luz, seguida de tochas para o relvado que levaram a interrupção do jogo com o Estoril (quando o resultado ainda estava 1-1):



