Benfica lança programa para apoiar sócios com dificuldades financeiras
Iniciativa «Benfica Social» contempla um bilhete gratuito por ano e redução das quotas
O Benfica lançou, esta quinta-feira, uma iniciativa para apoiar os sócios com dificuldades financeiras, para que estes possam continuar a apoiar o clube com custos mais reduzidos.
A iniciativa, intitulada de «Benfica Social», consiste na disponibilização de 5 mil bilhetes por época para jogos de competições nacionais no Estádio da Luz, quer da equipa masculina, quer da equipa feminina. Cada um dos sócios beneficiados poderá usufruir de um bilhete gratuito por ano. Além disso, a Fundação Benfica irá atribuir bolsas de estudo e as quotas destes sócios serão reduzidas - terão 20 por cento de desconto durante um ano.
Segundo nota oficial dos encarnados, os requisitos para a candidatura ao «Benfica Social» são: ser sócio há mais de um ano, com mais de 18 anos (ou integrados em agregado familiar elegível); ter quotas em dia; não ser detentor de Red Pass e beneficiar da Tarifa Social de Energia.
Os sócios poderão submeter as candidaturas através do site do clube e estas serão validadas em quatro dias úteis.
O programa «Benfica Social», recorde-se, tinha sido anunciado por Rui Costa em fevereiro passado.