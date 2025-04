A PSP deteve, esta terça-feira, cinco adeptos da claque do Benfica, No Name Boys, acusados de crimes de ofensas à integridade física qualificadas e injúrias.

Segundo a PSP, as buscas começaram às 7h da manhã, com cinco mandatos nas zonas da Amadora (dois), Sintra (dois) e Carcavelos (um).

Em causa estão os desacatos provocados pela claque durante o jantar de Natal, a 21 de dezembro, no restaurante Wok City, no Cacém, Sintra.

Durante o jantar, os elementos da claque encarnada acabaram por «deflagrar engenhos pirotécnicos no interior do estabelecimento» e ainda receberam os elementos da PSP «com o arremesso de garrafas, copos de vidro em engenhos pirotécnicos em estado de combustão», conforme o descrito no comunicado divulgado pela corporação policial, a 22 de dezembro.

O incidente em causa contou ainda com um agente da PSP ferido.