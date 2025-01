A derrota deste sábado com o Casa Pia, por 3-1, deixou o ambiente pesado nas águias.

Está a circular um áudio nas redes sociais do treinador do Benfica, Bruno Lage, com uma alegada conversa com os adeptos no parque de estacionamento do estádio da Luz, após a derrota com em Rio Maior.

Nesse diálogo, entre muitas coisas, o técnico mostrou-se muito desapontado com os recentes resultados da equipa e garantiu que vai resolver a situação, mas que precisa de tempo.

«Nos últimos cinco jogos, sofrer golos de bola parada porque ninguém salta c******, como é que eu mudo essa m****?».

«Se eu tiver um treinador, depois vem outro e vem outro e não vão conseguir resolver o problema. Vou eu! Mas vai demorar um bocadinho!», pode ouvir-se no áudio.

Lage deixou ainda reparos ao plantel e ao mercado de transferências.

«Não se pode meter assim gajos que valem 20 milhões, depois são vendidos por cinco e vão-se comprar jogadores onde?»

O Benfica ainda não teceu comentários acerca deste áudio.

As águias estão no segundo lugar do campeonato, mas viram o Sporting fugir no primeiro lugar e aumentar a distância para seis pontos.