Horas depois da incrível goleada no terreno do FC Porto, por 4-1, os adeptos do Benfica fizeram uma enorme receção ao autocarro que transportou a equipa até Lisboa.

Na chegada ao Estádio da Luz, já de madrugada, foram várias centenas de apoiantes a aguardarem a equipa junto à Rotunda Cosme Damião com cânticos, festa, buzinas e muita pirotecnia a marcarem o momento.

«Dá-me o 39!», pediram os adeptos.

Ora veja: