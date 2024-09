O central do Benfica, Adrian Bajrami, foi chamado à seleção principal da Albânia, confirmou a Associação de Futebol da Albânia (FSHF), esta terça-feira.

Em nota oficial, através das suas redes sociais, a FSHF confirmou a chamada de Bajrami, que já estava convocado para os sub-21, devido à lesão de Berat Djimsiti, central de 31 anos da Atalanta.

Bajrami fica assim entre as opções do selecionador Sylvinho para os jogos ante a Ucrânia e a Geórgia, a contar para a Liga das Nações.

A Albânia integra o grupo 1 da Liga B, tendo ainda como adversária a Chéquia. Os albaneses visitam a Ucrânia no sábado, num jogo que é realizado em solo checo, em Praga (19h45). Na próxima terça-feira, recebem a Geórgia (19h45).

Bajrami, de 22 anos, está no Benfica desde 2018/19 e, já em 2024/25, integrou os trabalhos do plantel principal na pré-época e, na passada sexta-feira, foi suplente não utilizado na visita ao Moreirense, no que acabou por ser o último jogo do treinador Roger Schmidt.