O AEK Larnaca vai pela primeira vez disputar um jogo de Liga dos Campeões. Ainda que seja de qualificação, a primeira mão com o Midtjylland é um marco histórico no clube cipriota que, em caso de passar os dinamarqueses, vai defrontar o Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Champions League.

O AEK Larnaca nunca foi campeão do Chipre. Portanto, o segundo lugar alcançado em 2021/22 – a quinta vez que o clube terminou nesta posição – é mesmo a melhor classificação interna.

No currículo, o AEK Larnaca tem duas Taças do Chipre e nove participações em provas europeias: uma na antiga Taça das Taças, uma na Taça UEFA, esta na Champions e as restantes na Liga Europa.

Sem nunca ter defrontado um clube português, o melhor que o AEK Larnaca fez a nível europeu foi disputar a fase de grupos da Liga Europa 2018/19 e 2011/12.

No plantel, destacam-se três jogadores portugueses. Luís Gustavo, Rafael Lopes e Bruno Gama são os representantes nacionais num clube com forte escola espanhola.

Desde 2014 que o plantel é recheado de jogadores espanhóis fruto da chegada de Thomas Christiansen, treinador hispano-dinamarquês.

O atual selecionador do Panamá foi o primeiro de uma série de técnicos espanhóis que desde aquele ano orientam o AEK Larnaca. José Luis Oltra é o atual comandante da equipa cipriota que, mais uma vez, conta no plantel com vários elementos nascidos em Espanha.