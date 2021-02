Não é a primeira vez que Pablo Aimar elogia as metodologias de treino de Jorge Jesus, com quem trabalhou no Benfica, e que se tornou numa referência, agora que o ex-internacional argentino se tornou também ele treinador.

Mas agora, ao antigo camisola 10 do Benfica explicou de forma mais detalhada aquilo que mais gostava no treinador do Benfica.

«O Jorge Jesus é alguém que tenho muito presente. Uso as reflexões dele agora que treino camadas jovens. Por exemplo, quando algum deles me diz 'a bola não me chega', digo-lhes algo que ele dizia muitas vezes: 'os grandes jogadores não são ansiosos'. Obviamente, não se escondem, mas não são ansiosos. Por isso, os que conseguem estar tranquilos em campo fazem uma diferença enorme», começou por dizer à publicação ‘Coaches Voice’.

Aimar diz que aprendeu com Jesus a importância de perceber o momento certo para tudo, e a relevância que isso pode ter no jogo.

«Aqueles que escolhem bem o 'quando': o quando movimentar-se, quando atacar o espaço, quando se aproximar, quando tocar e não ficar ansioso. Tudo isso tem a ver com paciência. Lembro-me sempre disso que ele dizia», continua.

O atual selecionador de sub-17 da Argentina elogiou também os exercícios de Jesus, mas também a forma como os explicava e diz que isso faz toda a diferença.

«Gostava dos treinos dele, gostava dos exercícios, das explicações. Gostava da paixão com que vivia o futebol. Aprendi com ele e uso muitas coisas dele no meu dia-a-dia como treinador. Como a forma como explicava os exercícios. Dizia-nos sempre 'quem inventou isto foi por alguma razão'», sublinha.

«Ao futebolista poucas vezes lhes explicam por que faz determinado exercício e essa explicação leva-te a fazê-lo melhor. E depois fazes aquilo bem e vais para casa satisfeito, é inevitável. Joga-se futebol precisamente por isso: pela sensação que vem depois; pelo que sentes durante e depois», defende.

Nesse sentido, Aimar recordou um treino em particular, quando Jesus decidiu acabar um treino depois de ver uma jogada entre Aimar e Saviola, lançando aí uma profecia que se viria a confirmar.

«Também me ajudaram muito exercícios com os defesas e coisas do senso comum. Houve um dia, no primeiro ano dele no Benfica, que chegou e viu-me a jogar com o Saviola. Ele gostava muito da nossa sociedade. Estávamos no treino e ele acabou-o depois de fazermos uma jogada. Aí virou-se para nós e disse: 'Agora com estes jogadores todos vão ver como eu sou um bom treinador'», recorda, finalizando: «Gostei muito de trabalhar com ele».