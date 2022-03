«O Rambo resolveu».

Foi assim que Gonçalo Ramos, em tom de brincadeira, reagiu à vitória do Benfica, por 1-0, com um golo de Darwin Nuñez, numa publicação nas redes sociais acompanhada por uma fotografia do uruguaio.

Gonçalo Ramos fez referência ao golo decisivo do uruguaio com uma alusão ao estilo do companheiro, que surgiu neste jogo com o cabelo comprido a fazer lembrar o ator Sylvester Stallone, protagonista dos filmes Rambo.