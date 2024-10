Aktürkoglu esteve esta sexta-feira à conversa com seguidores turcos, numa plataforma de transmissões ao vivo, conversa essa que o jornal Fanatik testemunhou.

Antes de mais, o extremo do Benfica sossegou os adeptos, sobretudo os encarnados, em relação ao toque que sofreu frente ao At. Madrid. «A minha lesão não é grave», garantiu. «Saí de campo mais para me proteger.»

Pelo caminho, Aktürkoglu comentou como é a relação dele com Di Maria.

«A minha relação com os argentinos é normalmente boa. Gosto dos argentinos. Mas dou-me bem com todos na equipa», referiu, antes de falar de onde vem a ligação a Harry Potter e o festejo com a «varinha».

«Um dia, estava sentado num restaurante e entraram o mister Eray e o mister Fatih [Terim]. Eu usava óculos e ele brincou que estava ali o Harry [Potter]. Fomos para o jogo, que fora de casa, eu levava os óculos e depois disso houve comparações. Por isso, quisemos encontrar uma forma de associar isto à alegria do golo», explicou.