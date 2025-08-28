Autor do golo solitário que garantiu o Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, Kerem Aktürkoglu falou em tom de despedida no balneário da equipa encarnada, depois da vitória 1-0 frente ao Fenerbahçe, segundo apurou o Maisfutebol.

Depois de passar pelo controlo antidoping, o extremo turco foi então ter com os companheiros para festejar o sucesso no playoff. Agradeceu a todos pela parceria dos últimos meses e avisou que está confiante no desfecho positivo da transferência para o adversário que, coincidentemente, havia acabado de ajudar a eliminar.

Horas antes de a bola rolar na Luz, o Fenerbahçe reabriu mesmo as conversações com a SAD encarnada e reforçou o forte interesse na contratação de Aktürkoglu, mesmo com a possibilidade de não ter mais a Liga dos Campeões pela frente - vai disputar a partir de agora a Liga Europa.

Segundo o nosso jornal sabe, o jogador continua decidido a regressar ao futebol da Turquia, onde tem à espera um contrato para ganhar quase quatro vezes mais, e os dois clubes estão, de facto, novamente em negociações. Entretanto, ainda não há nada fechado.

O Benfica, recorde-se, avisou da última vez que não abriria mão de Kerem Aktürkoglu abaixo dos 25 milhões de euros. Inicialmente, o Fenerbahçe estava pagar o valor pedido, mas, pouco tempo depois, acabou por descer a proposta para cerca de 18 milhões de euros.