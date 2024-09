Depois de Florentino Luís e Leandro Barreiro, o Benfica voltou a juntar dois colegas de equipa, neste caso compatriotas, para uma conversa no Seixal: Orkun Kökcü e Kerem Aktürkoglu.

À BTV, Aktürkoglu recordou o processo da chegada às águias, ele que foi contratado ao Galatasaray no último dia do mercado de transferência do verão.

«Foi muito rápido, só num dia. Assinei contrato no aeroporto. Tinha de estar em Portugal antes da meia-noite, o voo demora cinco horas, fomos para o aeroporto, entrámos no avião, chegámos ao aeroporto exatamente às 23h45. Nesses 15 minutos assinei tudo. Depois disso ficámos à espera no aeroporto uns 15/20 minutos e entretanto chegou a notícia. Disseram-me: 'És, oficialmente, jogador do Benfica.' Abraçámo-nos», contou.

«Mas enquanto esperávamos, as minhas mãos e os meus pés tremiam e pensava: 'Será que a transferência vai acontecer ou não?' Desenrolou-se tudo muito rápido. Em 10/12 horas aconteceram as negociações e o voo de cinco horas incluído. Foi muito emocionante e depois muito agradável», acrescentou.

Bem-recebido por toda a gente, segundo o próprio, e especialmente pelo amigo Kökcü, Aktürkoglu marcou logo na estreia no Estádio da Luz, diante do Santa Clara: «Quando fui substituído, todos me aplaudiram de pé, sinto-me lisonjeado. Fiquei incrivelmente emocionado. Até o meu pai, que estava nas bancadas, ficou muito emocionado. E muito orgulhoso.»

Numa conversa com vários temas, Kökcü recordou ainda o festejo de Di María frente aos açorianos, no qual o argentino pediu aos adeptos que estejam «juntos».

«Queria dizer aos adeptos que temos de estar juntos. Se estiverem connosco, se nos apoiarem, tudo será mais fácil e conseguiremos os campeonatos e os troféus», defendeu.

Se Kökcü festeja golos a fazer garras com os braços, Aktürkoglu festeja como o Harry Potter. Mas afinal, qual é a justificação?

«Publiquei uma fotografia [com óculos nas redes sociais] e depois as comparações com Harry Potter tornaram-se virais. Depois pensei: ‘Estou a marcar golos, por isso, preciso de aliar isso a este fenómeno. Precisava de encontrar algo para a minha celebração. Então surgiu isso. Tem um significado lindo e é muito apreciado pelas crianças, pelos fãs de Harry Potter. Toda a gente do mundo é fã do Harry Potter. Identifica-se comigo, é lindo e elegante», disse o extremo.

«São as garras da águia. A águia é o nosso símbolo e adoro, combina comigo», justificou por sua vez Kökcü.