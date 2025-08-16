O Benfica recusou quase imediatamente a segunda proposta apresentada pelo Fenerbahçe por Aktürkoglu, substancialmente mais baixa do que a original.

Esta sexta-feira, Ali Koç disse mesmo que baixou a oferta depois de ter ficado desagrado com o Benfica: Comprometemo-nos de que ele não jogaria contra o Benfica. Dissemos: "Se quiserem, podemos escrever isso no contrato." Mas eles preferiram metê-lo em campo nos últimos cinco minutos em vez disso. E informámos o Benfica que a nossa proposta deixava de ser válida. Fizemos uma nova proposta e agora estamos à espera de notícias», afirmou o presidente do clube turco.

Segundo apurou o Maisfutebol, a SAD encarnada enviou uma resposta 30 minutos depois da proposta chegar: um «não» sem margem para dúvidas. As águias consideram ainda que se a intenção do Fenerbahçe era deixar contratualizado que Aktürkoglu não jogaria contra o Benfica no play-off, então também não faz sentido a reformulação da proposta sob o argumento usado para tal - a utilização do jogador cinco minutos frente ao Nice.

Tal como noticiou o Maisfutebol, o Fenerbahçe retirou uma proposta de €22,5M+€2,5M e colocou uma outra, de 18 milhões de euros, em cima da mesa.