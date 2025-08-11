Numa altura em que o Benfica tem em mãos uma proposta de 25 milhões de euros do Fenerbahçe por Aktürkoglu, um dos maiores rivais da equipa orientada por José Mourinho fez uma declaração de intenções bem clara: desviar o avançado.

«O Benfica sabe que que o Kerem [Aktürkoglu] quer jogar pelo Besiktas se voltar para a Turquia», disse Serdal Adali, presidente do Besiktas, numa conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira.

«O tema do Aktürkoglu surgiu quando o Orkun [Kökcü] ainda estava em Lisboa. [Mas] A minha sensação é de que o Benfica não vai deixá-lo sair nesta época», acrescentou o dirigente.

Nos últimos anos, Benfica e Besiktas têm realizado vários negócios, sendo que já neste defeso Kökcü e Jurásek rumaram ao emblema turco.