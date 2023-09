O Benfica assinou uma parceria de longo prazo com o Al Nasr, clube dos Emirados Árabes Unidos.

O projeto passa por aplicar a metodologia do clube português na formação de jogadores entre os oito e os 19 anos.

Nuno Gomes, ex-jogador, capitão e dirigente do Benfica, foi um dos representantes dos encarnados durante a deslocação aos Emirados Árabes Unidos. «É importante o passado e o presente do Benfica, a aposta que dedicamos à nossa formação, o modelo de desenvolvimento e os sucessos alcançados pelo Benfica Campus. Acompanho de perto os projetos internacionais do clube, a sua expansão e os seus objetivos e acredito que no futuro o clube irá encontrar entre os seus parceiros internacionais tgalentos e valores que irão representar o Benfica», vincou o também antigo diretor do centro de treinos do Benfica.