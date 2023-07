A figura: Di María

Depois das boas indicações no jogo frente ao Basileia, o mais sonante reforço do Benfica voltou a fazer um excelente jogo. O golo que apontou exprime a classe que o argentino ainda tem, mesmo aos 35 anos. Vai ser, com toda a certeza, um dos destaques deste Benfica.

O momento: um golaço a abrir (23 m)

O Al Nassr tinha entrado bem no jogo, mas o Benfica soube reagir e partir em busca do golo. Ele apareceu aos 23 minutos, num lance de génio de Di María que sentou um adversário para depois picar a bola por cima do guarda-redes saudita. A partir do golo, o Benfica embalou (ainda mais) para uma excelente primeira parte.

OUTROS DESTAQUES:

Jurasék

Bom jogo do novo lateral esquerdo do Benfica, contratado para fazer esquecer Grimaldo. Velocidade não lhe falta, nem pendor ofensivo. Esteve muito envolvido na manobra atacante dos encarnados. O cruzamento parece ser outro dos seus fortes.

Gonçalo Ramos

Marcou dois dos quatro golos do Benfica e, enquanto esteve em campo, foi sempre dos melhores. Depois de um final de época mais apagado, o jovem ponta de lança parece vir com fome de golo para a nova temporada.

Kökçü

O reforço do Benfica continua a mostrar qualidade. Fez uma boa primeira parte, sempre com critério no passe. Parece fazer boa dupla com João Neves.

Cristiano Ronaldo

Ainda no aquecimento foi muito aplaudido pelos adeptos do Benfica. Ronaldo é Ronaldo, mesmo que se note cada vez mais que, aos 38 anos, já não é o mesmo. Teve duas chances soberanas para marcar, uma na primeira outra na segunda parte, mas, em ambos os lances, não conseguiu bater o guarda-redes. Por vezes, parece, verdade seja dita, demasiado sozinho no ataque dos sauditas…