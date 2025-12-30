O Benfica e o Al Nassr avançaram algumas casas nas negociações por Wesley e, segundo apurou o Maisfutebol, o acordo passa por uma transferência em definitivo.

Os sauditas querem entre 10 e 15 milhões de euros para vender o jovem extremo brasileiro, que tem a aprovação de José Mourinho para reforçar o plantel encarnado no mercado de inverno.

Além das questões financeiras, como o valor fixo do negócio e o salário do jogador, há outro ponto importante que tem atrasado a concretização da transferência: a ausência de Sadio Mané.

Para libertar o internacional brasileiro sub-21, Jorge Jesus quer antes o regresso de Mané, que está hoje com a seleção de Senegal na CAN - a competição ainda está na fase de grupos e a final está marcada para o dia 18 de janeiro.

Formado no Corinthians, Wesley, 20 anos, chegou ao futebol da Arábia Saudita na temporada passada, a troco de aproximadamente 20 milhões de euros. Tem contrato válido até junho de 2028.