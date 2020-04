O diretor desportivo do Alavés, Sergio Fernández, manifestou intenção de contratar Fejsa em definitivo ao Benfica. No entanto, o dirigente do emblema basco referiu que o negócio depende do médio sérvio.



«Isso não depende só do Alavés. Depende também da opinião do jogador e do Benfica, que é o proprietário dos direitos desportivos de Fejsa», disse, em declarações à Renascença.



«Ficaríamos muito satisfeitos se o Fejsa continuasse no próximo ano», acrescentou.



A cedência de Fejsa não incluiu opção de compra. O médio de 31 anos disputou cinco jogos pelo Alavés até à interrupção do campeonato espanhol devido à pandemia de Covid-19.