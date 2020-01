De saída do Benfica para representar o Alavés por empréstimo, Ljubomir Fejsa deixou uma mensagem dirigida ao clube que representou nos últimos seis anos e meio.

Explicando estar «ansioso para jogar», Fejsa mostrou vontade de regressar em breve. «Sei que a família vai ganhar... é por isso que vou [volto] em maio para celebrar mais um título com um clube amado», disse, lembrando os 14 troféus que já conquistou ao serviço dos encarnados.

Deixando um agradecimento a quem com ele se cruzou no Benfica nos últimos anos, Fejsa despediu-se com um «até já».