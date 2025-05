Adrian Bajrami, defesa central do Benfica, foi convocado para representar a Albânia na fase de qualificação para o Mundial de 2026. Ainda que apenas conte com seis jogos nesta época – quatro dos quais na equipa principal, com um golo – o jovem de 23 anos mereceu a chamada de Sylvinho.

A Albânia ocupa o segundo lugar do Grupo K, com três pontos, a três da Inglaterra. A 7 de junho há receção à Sérvia (4.ª), enquanto a 10 de junho há visita à Letónia (3.ª).