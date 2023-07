O Bayern Munique está no mercado por um avançado e, quando confrontado com a possibilidade de Gonçalo Ramos reforçar os bávaros, Alejandro Grimaldo considerou que o internacional português tinha lugar no campeão alemão.

«É claro que o Gonçalo Ramos pode jogar em qualquer equipa do mundo e já o provou. O Bayern seria uma boa opção para ele. A decisão é dele e cabe-lhe tomar essa decisão», afirmou o antigo lateral-esquerdo do Benfica numa entrevista ao Sport1.

O futebolista espanhol assumiu ainda que teve «outras oportunidades para entrar na Bundesliga» e quer «crescer como jogador» no Bayer Leverkusen, além de «chegar à seleção».

Sobre o período no Benfica, considerou que foi «um tempo maravilhoso».

«Foram oito anos com muitos momentos e muitas experiências. Acho que fiz história no Benfica e nem todos os jogadores o podem dizer. Acho que é um caso de amor entre mim e o clube que vai durar muito tempo», frisou.

Grimaldo abordou também o trabalho de Roger Schmidt nos encarnados. «Para mim, foi uma peça muito importante do Benfica este ano. Ele ajudou a equipa e o clube a recuperarem da situação que sofremos nos últimos anos. Considero-o um treinador de topo. Ele vai ter muito sucesso no Benfica, ou em qualquer outro clube.»

Recorde-se que Grimaldo esteve ligado ao Benfica durante sete temporadas e meia, tendo conquistado quatro campeonatos, três Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.