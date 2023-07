O espanhol Alejandro Grimaldo, que terminou contrato com o Benfica e rumou ao Bayer Leverkusen, explicou que a mudança para o campeonato alemão deveu-se ao compatriota Xabi Alonso, técnico dos farmacêuticos, que falharam a presença na Champions 2023/24.

«[A Bundesliga] é uma liga competitiva e, quando não começas bem, acontece isto, é difícil entrar na Liga dos Campeões. Tomei esta decisão sobretudo por causa de Xabi Alonso e pelo projeto do clube, e acredito que tenha sido uma decisão acertada», afirmou, num breve questionário do AS.

Grimaldo recordou ainda o jogo da conquista do 38.º campeonato, diante do Santa Clara, como o melhor momento no Benfica.

«O último jogo da Liga foi muito emocionante. Por conseguirmos o título, por saber que era o meu último jogo e também por ter marcado. Foi um momento muito emocionante», vincou.

O lateral-esquerdo de 27 anos confessou também que voltar ao Barcelona «esteve sempre em cima da mesa» e «talvez exista essa possibilidade no futuro», assim como ambiciona chegar à seleção espanhola.

«Sou um dos laterais que podem ter essa oportunidade e irei trabalhar para isso. Agora na Bundesliga vou ter ambição e mostrar que sou capaz de lá ir», concluiu.