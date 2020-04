Cristiano Ronaldo. O internacional português seria a escolha do futebolista do Benfica, Alejandro Grimaldo, para ter como colega de equipa, olhando aos atuais colegas de profissão que atuam na Serie A, o principal campeonato italiano de futebol.

«Gostaria de jogar com Cristiano Ronaldo, foi o melhor do mundo muitos anos. Entre ele e Messi, gostaria de jogar com os dois, mas sendo a Serie A [a pergunta feita], Cristiano Ronaldo», afirmou o espanhol de 24 anos, em declarações ao jornal espanhol Marca, esta quinta-feira, através da rede social Instagram.

Grimaldo, que fez parte da formação no Barcelona, onde jogou na equipa B mas nunca na principal em jogos oficiais, abordou ainda o português Francisco Trincão, contratado pelos catalães ao Sp. Braga. O lateral-esquerdo considera que o extremo pode ajudar o novo clube. «É jovem, bom no um contra um, tem qualidade, tem coisas boas para jogar a extremo e creio que pode ajudar o Barcelona na próxima época», explicou.

O defesa, campeão europeu sub-19 por Espanha em 2012, admitiu ainda que esperava ter chegado à equipa principal do Barcelona quando estava no anterior clube.

«Quando estás no Barcelona, pensas que podes estar na primeira equipa. [Pensei] que podia ficar sempre no Barcelona e acredito que cada jogador ali pensa isso. Não pensava que ia sair, pensava que ia chegar à equipa principal, mas as coisas mudam e o futebol não acaba por isso. Tens de trabalhar. Deu os seus frutos e pude triunfar no Benfica», acrescentou, confessando que ainda espera chegar à seleção principal. Ou no mínimo trabalha para tal. «A qualquer momento pode chegar, há muitos laterais e todos querem ir, é trabalhar para que chegue a oportunidade. Estou a um bom nível no Benfica», apontou.

Grimaldo deixou ainda o desejo de poder jogar na liga espanhola ou na Premier League de Inglaterra no futuro. «Não sei se em breve, mas acredito que chegará [a oportunidade]», antecipou.

Na mesma conversa com o jornal Marca, Grimaldo elogiou a evolução do médio marroquino Adel Taarabt.